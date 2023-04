A marzo mercato dell'auto in crescita, +40,78% su base annua (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2023 sono state immatricolate 168.294 autovetture a fronte delle 119.548 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un aumento del 40,78%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.I trasferimenti di proprietà sono stati 490.134 a fronte di 450.846 passaggi registrati a marzo 2022, con un aumento del 8,71%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 658.428, ha interessato per il 25,56% vetture nuove e per il 74,44% vetture usate.Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell'Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.3.2023, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – A2023 sono state immatricolate 168.294vetture a frontee 119.548 iscrizioni registrate nello stesso mese'anno precedente, pari ad un aumento del 40,78%. Lo rende noto il ministeroe Infrastrutture e dei Trasporti.I trasferimenti di proprietà sono stati 490.134 a fronte di 450.846 passaggi registrati a2022, con un aumento del 8,71%.Il volume globalee vendite mensili, pari a 658.428, ha interessato per il 25,56% vetture nuove e per il 74,44% vetture usate.Le immatricolazioni rappresentano le risultanze'Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.3.2023, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Ufficia Motorizzazione ...

