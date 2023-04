A marzo mercato dell’auto in crescita | +40 | 78% su base annua

(Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – A2023 sono state immatricolate 168.294 autovetture a fronte delle 119.548 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 40,78%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.I trasferimenti di proprietà sono stati 490.134 a fronte di 450.846 passaggi registrati a2022, con un aumento del 8,71%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 658.428, ha interessato per il 25,56% vetture nuove e per il 74,44% vetture usate.Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.3.2023, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di2023. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

Nel marzo 2023 le immatricolazioni del gruppo sono state pari a circa 59mila unità, in aumento del 36,3% rispetto alle oltre 43mila vetture vendute a marzo 2022. Le autovetture elettrificate rappresentano il 43,5% del mercato e il 44% del cumulato, in aumento del 46% nel mese e del 30,4% nel trimestre. Tra queste, le ibride non ricaricabili aumentano del 46,5% nel mese e raggiungono una quota del 34,4%.

Mercato auto Italia 2023, il mese di marzo termina con una crescita del 40,8% HDmotori

«Marzo con il botto per il mercato automobilistico italiano». Così il Centro Studi Promotor commenta i numeri delle immatricolazioni di marzo: +40,8% a 168.294 unità sul 2022. Il boom per gli analisti ...La percentuale potrebbe far pensare che abbiamo la crisi dell'auto alle spalle, ma non è così: l'immatricolato del mese di marzo 2023 è comunque sotto di quasi il 20% rispetto al periodo pre-Covid ...