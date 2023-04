A casa tutti bene la serie (Di lunedì 3 aprile 2023) A casa tutti bene: La serie è la prima produzione televisiva di Gabriele Muccino, che si basa sull’omonimo film di successo del 2018. Sebbene la maggior parte dei personaggi sia la stessa, la serie presenta storie diverse rispetto al film e coinvolge attori diversi. Gabriele Muccino ha spiegato che la sua motivazione principale nel fare film è stata sempre quella di mettere al centro le relazioni umane, le ambiguità e le trasversalità dei comportamenti degli uomini e delle donne. La serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre 2021. La sigla di apertura è accompagnata dalla canzone di Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini, che ha collaborato con Muccino in passato per altri successi cinematografici come ... Leggi su serietvinpillole (Di lunedì 3 aprile 2023) A: Laè la prima produzione televisiva di Gabriele Muccino, che si basa sull’omonimo film di successo del 2018. Sebla maggior parte dei personaggi sia la stessa, lapresenta storie diverse rispetto al film e coinvolge attori diversi. Gabriele Muccino ha spiegato che la sua motivazione principale nel fare film è stata sempre quella di mettere al centro le relazioni umane, le ambiguità e le trasversalità dei comportamenti degli uomini e delle donne. Laè stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale fuori concorso il 21 ottobre 2021. La sigla di apertura è accompagnata dalla canzone di Lorenzo ‘Jovanotti’ Cherubini, che ha collaborato con Muccino in passato per altri successi cinematografici come ...

