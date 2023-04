“A Casa Tutti Bene – la serie”: il trailer della nuova stagione (Di lunedì 3 aprile 2023) In onda dal 5 maggio Torna “A Casa Tutti Bene”, la serie tratta dall’omonimo film di Gabriele Muccino arriva con la sua seconda serie a partire dal 5 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con otto nuovi episodi. Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti ancora più forti e sviluppi inaspettati attendono Tutti i membri della grande famiglia al centro della serie Origina A Casa Tutti Bene. La seconda stagione, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. Un grande ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 aprile 2023) In onda dal 5 maggio Torna “A”, latratta dall’omonimo film di Gabriele Muccino arriva con la sua secondaa partire dal 5 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con otto nuovi episodi. Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti ancora più forti e sviluppi inaspettati attendonoi membrigrande famiglia al centroOrigina A. La seconda, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. Un grande ...

