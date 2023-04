A caccia di clienti fuori dal Terminal: maxi-multe per 5 Ncc all’aeroporto di Fiumicino (Di lunedì 3 aprile 2023) Fiumicino – Avrebbero tentato di rubare prodotti di profumeria e cosmetici, dal valore totale di circa 600 euro, nascondendoli nei loro bagagli a mano in attesa dei rispettivi voli. Protagonisti della vicenda 3 viaggiatori, di diverse nazionalità: un italiano, un francese ed un boliviano. I presunti malfattori sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino. Sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che hanno poi allertato i militari. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi. Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi e NCC, i Carabinieri hanno inoltre sanzionato 5 persone che procacciavano passeggeri all’esterno del “Terminal 3 – Arrivi” in violazione ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023)– Avrebbero tentato di rubare prodotti di profumeria e cosmetici, dal valore totale di circa 600 euro, nascondendoli nei loro bagagli a mano in attesa dei rispettivi voli. Protagonisti della vicenda 3 viaggiatori, di diverse nazionalità: un italiano, un francese ed un boliviano. I presunti malfattori sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione Aeroporto di. Sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che hanno poi allertato i militari. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi. Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi e NCC, i Carabinieri hanno inoltre sanzionato 5 persone che provano passeggeri all’esterno del “3 – Arrivi” in violazione ...

