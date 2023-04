(Di lunedì 3 aprile 2023) Azione, horror, romance, commedia e fantascienza in formato seriale e cinematografico: le piattaforme on demand delle rete questo mese offrono un'ampia gamma di scelta

Ci sono alcuneche vale la pena seguire come ad esempio su Prime Video arriva Citadel il film dei Fratelli Russo ma anche la quinta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel . Su Netflix invece ......dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie. Tra ... Neymar perde un milione di euro al casinò online e si dispera in diretta... GUARDA IL ...Un catalogo tenuto in gran segreto dalla piattaforma diè stato scoperto da alcuni utenti 'smanettoni' digitando nuove formule per cercare titoli ...tra quelli ci possano essere delle ''...

6 chicche in streaming da non perdere ad aprile WIRED Italia

Come ogni mese ecco l'aggiornamento che riguarda la piattaforma di Disney+, Netflix, Prime Video con tutti i contenuti che sono in arrivo ad aprile 2023. Ecco la lunga lista dei nuovi contenuti che po ...Nel giorno di debutto di Apple Music Classical ( qui tutto quello che c’è da sapere ), la multinazionale di Cupertino ha diffuso su YouTube un nuovo spot dedicato alla nuova app di streaming musicale, ...