3 aprile 1896 | nasce La Gazzetta Dello Sport VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 3 aprile 2023) La nascita de LaIl 3del, a Milano, La. È attualmente il terzo quotidiano in Italia e primo come copie vendute nell’ambitoivo. Nel primo periodo parlava prevalentemente di ciclismo ma poi si è spostato più sul calcio. In più di cento anni ha raccontato gli eventi e i traguardi di ogni disciplina: da quelli già citati all’atletica, al nuoto ed al motomondiale. Tanti auguri alla Rosa più famosa nel nostro territorio. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.