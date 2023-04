2035 - L' Europa smentisce la trattativa sui biocarburanti

(Di lunedì 3 aprile 2023) La commissaria europea all'Energia, l'estone Kadri Simson, non ha aperto al futuro utilizzo deia partire dal, quando entrerà in vigore lo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel. A precisarlo è stato Tim McPhie, il portavoce della stessa Commissione per l'Energia, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni rilasciate da Simson ai microfoni di RaiNews24. Marcia indietro. Simson ha affermato che "isono un argomento che viene trattato" nell'ambito delle politiche europee, ma da Bruxelles arriva dunque la smentita di una discussione in corso relativa al dossier auto: secondo McPhie, quindi, la commissaria ha parlato solo "in generale, dicendo che ifanno parte di diverse parti di legislazione europee" legate all'energia. Di più: per il portavoce, la politica ...

Ed è un messaggio chiaro che la Finlandia invia all'Europa: niente 'gretinismo' che minacci le ...

"Nel confronto in Europa ci stava a cuore dimostrare che si può procedere ... di quali e quanti carburanti potrebbero essere considerati validi dopo il 2035, per la transizione ci vorrà tempo. Vediamo ...