Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federic97355704 : @Se23rex Ma il Vaticano quando dirà: non scopate che ci state riempiendo... Paracadutiamo milioni di preservativi e… -

... del valore di circa 15di euro, rispetti le cubature previste e autorizzate dal progetto ... ha continuato a fare il giro delle scuole di Roma distribuendoe cartine per sigarette ......domestici e la polemica scoppiata per la pubblicità della sua catena di fast food con... Lavori per quasi 15di euro ", aveva raccontato a maggio 2022 , quando i lavori alla villa ...La nuova residenza di lusso di Vacchi ha un valore di circa 15di euro: si indaga per ... Idistribuiti dalla mascotte di Kebhouze Nuovi grattacapi insomma per Vacchi, che nei ...

“2 milioni di preservativi donati”. La mossa dell’Onu Nicola Porro

C’erano filtri, cartine e fiammiferi. Ma anche preservativi accompagnati da frasi dal tono spiccatamente sessista. Un kit che ha mandato su tutte le furie i genitori di una scuola media ...