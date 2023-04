2 Aprile 2023 – Attentato a Sanpietroburgo in un bar, 30 persone ferite. Obiettivo un blogger pro guerra (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono salite a 30 le persone rimaste ferite a San Pietroburgo nell’esplosione avvenuta a causa di un ordigno nel bar Street Food, in cui è rimasto ucciso il blogger militare russo Vladlen Tatarsky, noto per le sue posizioni a favore della guerra in Ucraina. Darya Tryopova, è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’Attentato. Era nota per aver partecipato a manifestazioni contro la guerra. Testa a testa in Bulgaria, che oggi è andata al voto per le quinte elezioni generali in due anni, giunte in un periodo di preoccupazione per la guerra nella vicina Ucraina, per l’instabilità politica e per i problemi economici del Paese, che è lo Stato membro più povero dell’Unione europea. La coalizione riformista guidata dall’ex primo ministro Kiril Petkov è la ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono salite a 30 lerimastea San Pietroburgo nell’esplosione avvenuta a causa di un ordigno nel bar Street Food, in cui è rimasto ucciso ilmilitare russo Vladlen Tatarsky, noto per le sue posizioni a favore dellain Ucraina. Darya Tryopova, è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’. Era nota per aver partecipato a manifestazioni contro la. Testa a testa in Bulgaria, che oggi è andata al voto per le quinte elezioni generali in due anni, giunte in un periodo di preoccupazione per lanella vicina Ucraina, per l’instabilità politica e per i problemi economici del Paese, che è lo Stato membro più povero dell’Unione europea. La coalizione riformista guidata dall’ex primo ministro Kiril Petkov è la ...

Bomba a San Pietroburgo, morto il blogger nazionalista Tatarsky "Alle 18.13 del 2 aprile 2023, la polizia ha ricevuto un'informazione in merito a un'esplosione sull'argine di Universitetsjaya. Come risultato, una persona è morta. Era il corrispondente di guerra ... Modello 730 precompilato: novità e istruzioni in vigore nel 2023 Dal prossimo 30 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il Modello 730 Precompilato . Grazie alla dichiarazione dei redditi già predisposta dagli uffici tributari, le famiglie ed i ... Friuli,affluenza cala sotto 35%.Seggi chiusi alle 15,poi spoglio L'eventuale turno di ballottaggio si svolge domenica 16 aprile dalle 7 alle 23 e lunedì 17 dalle 7 alle 15. L'esito delle regionali in Friuli sarà un altro test importante per il governo dopo le ...