2 Aprile 2023 – Attentato a Sanpietroburgo in un bar | 30 persone ferite Obiettivo un blogger pro guerra

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sono salite a 30 lerimastea San Pietroburgo nell’esplosione avvenuta a causa di un ordigno nel bar Street Food, in cui è rimasto ucciso ilmilitare russo Vladlen Tatarsky, noto per le sue posizioni a favore dellain Ucraina. Darya Tryopova, è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’. Era nota per aver partecipato a manifestazioni contro la. Testa a testa in Bulgaria, che oggi è andata al voto per le quinte elezioni generali in due anni, giunte in un periodo di preoccupazione per lanella vicina Ucraina, per l’instabilità politica e per i problemi economici del Paese, che è lo Stato membro più povero dell’Unione europea. La coalizione riformista guidata dall’ex primo ministro Kiril Petkov è la ...