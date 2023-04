2 Aprile 2023 – Attentato a Sanpietroburgo in un bar, 30 persone ferite. Obiettivo un blogger pro guerra (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono salite a 30 le persone rimaste ferite a San Pietroburgo nell’esplosione avvenuta a causa di un ordigno nel bar Street Food, in cui è rimasto ucciso il blogger militare russo Vladlen Tatarsky, noto per le sue posizioni a favore della guerra in Ucraina. Darya Tryopova, è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’Attentato. Era nota per aver partecipato a manifestazioni contro la guerra. Testa a testa in Bulgaria, che oggi è andata al voto per le quinte elezioni generali in due anni, giunte in un periodo di preoccupazione per la guerra nella vicina Ucraina, per l’instabilità politica e per i problemi economici del Paese, che è lo Stato membro più povero dell’Unione europea. La coalizione riformista guidata dall’ex primo ministro Kiril Petkov è la ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono salite a 30 lerimastea San Pietroburgo nell’esplosione avvenuta a causa di un ordigno nel bar Street Food, in cui è rimasto ucciso ilmilitare russo Vladlen Tatarsky, noto per le sue posizioni a favore dellain Ucraina. Darya Tryopova, è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’. Era nota per aver partecipato a manifestazioni contro la. Testa a testa in Bulgaria, che oggi è andata al voto per le quinte elezioni generali in due anni, giunte in un periodo di preoccupazione per lanella vicina Ucraina, per l’instabilità politica e per i problemi economici del Paese, che è lo Stato membro più povero dell’Unione europea. La coalizione riformista guidata dall’ex primo ministro Kiril Petkov è la ...

