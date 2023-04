2 Aprile 2023 – Attentato a San Pietroburgo in un bar, 30 persone ferite. Obiettivo un blogger pro guerra (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono salite a 30 le persone rimaste ferite a San Pietroburgo nell’esplosione avvenuta a causa di un ordigno nel bar Street Food, in cui è rimasto ucciso il blogger militare russo Vladlen Tatarsky, noto per le sue posizioni a favore della guerra in Ucraina. Darya Tryopova, è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’Attentato. Era nota per aver partecipato a manifestazioni contro la guerra. Testa a testa in Bulgaria, che oggi è andata al voto per le quinte elezioni generali in due anni, giunte in un periodo di preoccupazione per la guerra nella vicina Ucraina, per l’instabilità politica e per i problemi economici del Paese, che è lo Stato membro più povero dell’Unione europea. La coalizione riformista guidata dall’ex primo ministro ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono salite a 30 lerimastea Sannell’esplosione avvenuta a causa di un ordigno nel bar Street Food, in cui è rimasto ucciso ilmilitare russo Vladlen Tatarsky, noto per le sue posizioni a favore dellain Ucraina. Darya Tryopova, è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’. Era nota per aver partecipato a manifestazioni contro la. Testa a testa in Bulgaria, che oggi è andata al voto per le quinte elezioni generali in due anni, giunte in un periodo di preoccupazione per lanella vicina Ucraina, per l’instabilità politica e per i problemi economici del Paese, che è lo Stato membro più povero dell’Unione europea. La coalizione riformista guidata dall’ex primo ministro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : 2 aprile anno 2023, si scopre che le società calcio tra di loro si scambiano diritti di prelazione (a parole, via m… - fattoquotidiano : Lo scudo penale nel decreto Bollette: blitz pro-evasori condannati anche in primo grado. Il Fatto Quotidiano di dom… - fattoquotidiano : La non punibilità per i reati finanziari in caso di concordato col fisco è l’ennesimo strappo al principio di uguag… - Alexandsissi : RT @masiscem: questa cosa scritta ad aprile 2023 non può essere reale - sonciniluc : RT @NomosCSP: È online la #GiornataParlamentare del #3aprile. Scopri cosa succede questa settimana nelle Aule e nelle Commissioni di #Camer… -