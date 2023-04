14 punti di Banchero nel successo di Orlando | Utah ko

Leggi su iltempo

(Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Affermazione casalinga convincente dinella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 19.500 spettatori dell'Amway Center, i Magic mettono al tappeto i Washington Wizards per 128-102 nonostante i 39della coppia ospite formata da Hayes e Omoruyi. Tra i padroni di casa, 18di Suggs, 17 di Antonhy e 14 dell'azzurro Paolo, che in quasi 30 minuti di impiego contribuisce anche con 9 rimbalzi e 3 assist. Sconfitta esterna in volata, invece, perJazz, che si arrende per 111-110 ai Brooklyn Nets nonostante i 32di Horton-Tucker, top-scorer dell'incontro. Nella franchigia che ha sede a Salt Lake City, 2ed un rimbalzo per l'azzurro Simone Fontecchio, in campo per 14 minuti complessivi. ...