Zuppa di Porro 2 aprile 2023

(Di domenica 2 aprile 2023)di. Oggi occorre leggere la solita Conchita e Polito per capire dove siamo arrivati. Il giornalista\politico del corriere della sera attribuisce al governo Meloni la scelta di aver bloccato l’intelligienza artificiale in Italia, e non all’indipendente e non nominato dalla meloni garante della Privacy. La russa si scusa, ma non basta e Ocone fa pezzo mitico su Libero. Appalti e il sidnaco di Norcia. Per De Benedetti, toc toc Polito&Conchita, la Meloni è demente: sì avete letto bene. E Stefano Feltri fa un fondo per spiegarci la grande opposizone della Schlein: giornale imbarzzante. Sunak, spiega al Daily express perchè è conventua Brexit e loro recente accordo con paesi pcifico. Se a pornostar che va a letto con l’umo potente, poi lo denunia è tutto ok e viene coccolata dai nostri giornali liberal: caso Trump su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Zuppa di Porro - NicolaPorro : Zuppa di Porro - NicolaPorro : Zuppa di Porro - NicolaPorro : Zuppa di Porro - Salvoloris : @EsercitoCrucian Porro la zuppa sintetica dei coglioni -

diGuarda questo video su YouTubedi. Ma voi vorreste vivere in un paese in cui i ministri decidono l'innovazione tecnologica alimentare e i garanti della privacy quale ...È uscito il mio libro Il Padreterno è liberale : puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Codice appalti , gli italiani sono ladri e dunque ci vogliono i burocrati come Busia a ...* * * SulladiCorrado Ocone scrive: "Il Ponte sullo Stretto è sicuramente una di queste, e non solo per il valore simbolico che esso avrà, simile a quello che ebbe negli anni del boom ...

Vietato ChatGPT, una roba da medioevo Nicola Porro

Nicola Porro è infuriato per la sentenza della Cassazione francese che ha negato l'estradizione in Italia di dieci ex terroristi ...La Repubblica di sabato 25 marzo ha dato ampio spazio al caso di Deutsche Bank, che ha terminato la seduta di venerdì 24 marzo 2023 con un tonfo del 6,75% a 8,7 euro, dopo aver toccato un minimo intra ...