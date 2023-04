Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 aprile 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Questa sera, domenica 2 aprile 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 aprile 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. anticipazioni e ospiti Ospite principale del programma sarà Alessandro Sallusti che avrà un faccia a faccia con il conduttore. Al centro del dibattito tanti temi d’attualità politica e non solo. Nel corso della serata si parlerà del crescente fenomeno dei borseggi in Italia. Spazio, ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Questa sera, domenica 2, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 2, di? Scopriamoli insieme.Ospite principale del programma sarà Alessandro Sallusti che avrà un faccia a faccia con il conduttore. Al centro del dibattito tanti temi d’attualità politica e non solo. Nel corsoserata si parlerà del crescente fenomeno dei borseggi in Italia. Spazio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Silvia Sardone: 'La sinistra sul caso delle #borseggiatrici prima dicono che non vanno filmate, poi non vogliono ch… - EliseRighetti : @giusbrindisi @alesallusti @QuiMediaset_it @zona_bianca MA CHI VI CAGA PIÙ ???!!! DELUSIONE TOTALE! - IlParenziano : @76Pier @giusbrindisi @alesallusti @QuiMediaset_it @zona_bianca @DAVIDPARENZO Si, quelli del MES sono soldi a stroz… - K274863601 : RT @servidinessuno1: @Quirinale @Palazzo_Chigi @GiorgiaMeloni @ANMagistrati @MagDemocratica ????? @MinisteroSalute @istsupsan @robersperanza… - RickyZap2 : @RosellaLara19 @LuluMuchacha Ecco brava..persisti??????io no! Devo mangiare per essere felice! Te capì? Lasa sta ciapa… -