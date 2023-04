Zazzaroni | Con il suo calcio marziano il Napoli ci permette di non parlare di campionato falsato

(Di domenica 2 aprile 2023) Ivan, direttore de "Il Corriere dello Sport", ha dichiarato: "I punti della Juve adesso sono 59. Sul campo, naturalmente. Volendo e dovendo fare le cose per benino, occorre sottrarre i 15 della penalizzazione, che il 19 di questo mese potrebbero anche esserle restituiti. E allora: 59-15+15 più tre mele, una cipolla e due carciofi fa sempre 59, nove più dell’Inter. Non è tutto: Allegri rischia però di perderne un’altra quarantina – dicono alcuni esperti – per effetto delle due inchieste che la procura federale sta conducendo (una, per la verità, l’ha appena chiusa: in settimana i deferimenti). Il che significa che se da qui alla fine vincerà altre 6 partite, la Juve eviterà la retrocessione. Perché 59-15+15-40+18 fa 37 e a trentasette ci si salva aritmeticamente. Non fumo e non bevo, che si sappia: cazzeggio. Gioco sulle storture del nostro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SarnaDario : Stasera “La Domenica Azzurra” è tutta su #NapoliMilan: live dallo stadio nel pregara e nel postgara, quando inizia… - ilnapolionline : Zazzaroni: 'Ringrazio il Napoli che con un calcio marziano ci permette di non parlare di campionato falsato' -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Zazzaroni: 'Il Napoli con un calcio marziano ci permette di non parlare di campionato falsato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Zazzaroni: 'Il Napoli con un calcio marziano ci permette di non parlare di campionato falsato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Zazzaroni: 'Il Napoli con un calcio marziano ci permette di non parlare di campionato falsato' -

Mancano ancora parecchi mesi prima dell'inizio della nuova edizione di Ballandole stelle ma è ancora presto anche addirittura per ipotizzare l'eventuale cast di concorrenti. ... Ivane ...... cheil suo calcio marziano, almeno per una volta, ci permette di non essere costretti a parlare di campionato falsato, almeno per quanto riguarda la lotta per lo scudetto.scrive: '...... Fabio Canino, Ivane Guillermo Mariotto potrebbe sedersi al loro fianco. Gli altri due ... 'La prossima edizione Poi si vedrà' E se è ancora presto per parlare della giuria di Ballando...

Zazzaroni: “Con il calcio marziano del Napoli il campionato non può essere falsato” CalcioNapoli1926.it

"Ringrazio il Napoli che con un calcio marziano ci permette, per una volta, di non parlare di campionato falsato. Almeno per qua ...Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, sul quotidiano si esprime così: "I punti della Juve adesso sono 59. Sul campo, naturalmente. Volendo e dovendo fare le cose per benino, occorre so ...