Yolanda Díaz, voglio essere la prima premier della Spagna

La vicepremier e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Díaz ha annunciato l'intenzione di guidare il movimento politico progressista Sumar in vista delle elezioni politiche previste a fine 2023.

Yolanda Díaz, voglio essere la prima premier della Spagna

La vicepremier e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Díaz ha annunciato l'intenzione di guidare il movimento politico progressista Sumar in vista delle elezioni politiche previste a fine 2023. "Voglio diventare la prima premier del nostro Paese",...