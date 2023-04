Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Xavi Simons dice no al Psg: la Lazio alla finestra - sportli26181512 : Psg, c'è pure chi dice no. E la Lazio osserva: Xavi Simons non ha intenzione di tornare al Psg a giugno. Lo ha dett… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT SBC Xavi Simons #POTM Marzo: Il nuovo Player Of The Month dell'Eredivisie - FUTUniversecom : Fifa 23 SBC Xavi Simons POTM di marzo della Eredivisie - laziopress : CdS | Una nuova pista olandese per la Lazio: dopo Xavi Simons è spuntato Wieffer -

Commenta per primonon ha intenzione di tornare al Psg a giugno. Lo ha detto chiaramente l'esterno del Psv: 'Ho firmato con questo club fino al 2027 e non voglio muovermi. Sto bene'. I parigini, in base ad ...In attacco è confermato, sono titolari anche gli 'italiani' Dumfries e Wijnaldum. Il primo tempo si gioca tutto nella metà campo degli ospiti che al 23' vanno in svantaggio. Dumfries ...Un vero e proprio toccasana l'avventura in Olanda per, con il Psv che gli ha stampato nuovamente il sorriso sul volto. Il centrocampista si sta rendendo protagonista di una stagione fuori da ogni logica, con 13 reti e 7 assist in 26 giornate ...

PSV, Xavi Simons snobba il PSG: "Qui hanno fiducia in me. Voglio vincere col PSV" TUTTO mercato WEB

Xavi Simons non ha intenzione di tornare al Psg a giugno. Lo ha detto chiaramente l'esterno del Psv: "Ho firmato con questo club fino al 2027 e non voglio muovermi. Sto bene". Lazio, idea per il vice- ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato dal Corriere dello Sport, opzioni estere rimbalzano da giorni dall’Olanda. L’ultima porta sulle tracce di Mats Wieffer: 23 anni, è olandese, è alto 1,88, gi ...