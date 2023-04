WWE Wrestlemania 39 night 2 – Preview

(Di domenica 2 aprile 2023) Serata numero 2. Dopo l’incredibile nottata diper ladi…, parte 2! Siamo a domenica, io in questo momento sto probabilmente dormendo ma stasera si riparte, non c’è spazio per riposare. Analizziamo ora gli incontri della domenica e la domanda principe è una sola: sarà l’ultimain cui si scriverà Undisputed WWE Universal Champion di fianco al nome di Roman Reigns? i i ONE ON ONE MATCH Omos (w/MVP) vs Brck Lesnar Si vocifera che sarà questo l’opener della2 ed apprezzo la scelta. Nonostante non mi aspetti molto dall’incontro, la rivalità è stata anche “non brutta”. Lesnar versione cowboy mi fa morire dal ridere e l’incontro sarà molto semplice. Omos domina, Lesnar vince. Magari con una mossa ad alto impatto come un F-5 da tramandare alle generazioni ...

Nella magica cornice di Los Angeles, durante laWeek , le superstar non hanno deluso ... I risultati diNXT Stand & Deliver Ladder Match for the NXT Women's Championship: Indi Hartwell ...L'australiana, vincitrice della Royal Rumble 2023, sfiderà Charlotte Flair per il titolo: \''Diventerò campionessa\'' assicura la Superstar, che si ...Roma, 30 mar. Le due serate piu' importanti dellanno in casa. Nelle notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile e' prevista39, detta ancheGoes Hollywood, come successe anche 18 anni fa nelliconica 21esima edizione, che sanci' ...

Durante uno dei match più attesi della parte bassa della card dello show degli show, arriva l'entrata inaspettata, con i fan che sono rimasti divisi tra chi ha apprezzato e chi no ...Ci sono state diverse critiche per il booking della WWE dopo la scelta di non garantire un match per il titolo del mondo a WrestleMania a Sami Zayn. Critiche che oggi sembrano quantomai superate dal t ...