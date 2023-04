WWE: Trionfo per Sami Zayn e Kevin Owens, finisce dopo 623 giorni il regno degli Usos (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono state diverse critiche per il booking della WWE dopo la scelta di non garantire un match per il titolo del mondo a WrestleMania a Sami Zayn. Critiche che oggi sembrano quantomai superate dal tempo. Non solo, infatti, Sami Zayn ha ottenuto ugualmente il main event di WrestleMania 39 ma ha scritto insieme all’amico rivale di sempre Kevin Owens una bellissima pagina di wrestling, raccontando il degno finale di una storia durata mesi e mesi. Un main event inusuale L’incontro tra i due team ha fatto da headliner allo show, segnando la prima volta che un match per i titoli tag team ha fatto da main-event a WrestleMania. Owens e Zayn hanno una lunga storia alle spalle, poiché hanno fatto squadra per anni sulla scena ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 aprile 2023) Ci sono state diverse critiche per il booking della WWEla scelta di non garantire un match per il titolo del mondo a WrestleMania a. Critiche che oggi sembrano quantomai superate dal tempo. Non solo, infatti,ha ottenuto ugualmente il main event di WrestleMania 39 ma ha scritto insieme all’amico rivale di sempreuna bellissima pagina di wrestling, raccontando il degno finale di una storia durata mesi e mesi. Un main event inusuale L’incontro tra i due team ha fatto da headliner allo show, segnando la prima volta che un match per i titoli tag team ha fatto da main-event a WrestleMania.hanno una lunga storia alle spalle, poiché hanno fatto squadra per anni sulla scena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Trionfo per Sami Zayn e Kevin Owens, finisce dopo 623 giorni il regno degli Usos - Frances49376832 : @D_Minuti 25! unica vista in ppv. Trionfo di una generazione di WWE: Taker vs Michaels, Cena vs Big Show vs Edge, H… -

WWE: Trionfo per Sami Zayn e Kevin Owens, finisce dopo 623 giorni il regno degli Usos Zona Wrestling WWE WrestleMania 39: i nostri pronostici (Parte 1) Siamo finalmente arrivati alla 39esima edizione di WrestleMania! Chi vincerà tra John Cena e Austin Theory Riusciranno Kevin Owens e Sami Zayn e sconfiggere gli Usos Becky Lynch non si ferma: "Voglio mettere anche i titoli in palio a WrestleMania" Dopo averla vista trionfare a Raw con la leggendaria Lita, The Man alza la posta per lo show degli show della WWE ... Siamo finalmente arrivati alla 39esima edizione di WrestleMania! Chi vincerà tra John Cena e Austin Theory Riusciranno Kevin Owens e Sami Zayn e sconfiggere gli UsosDopo averla vista trionfare a Raw con la leggendaria Lita, The Man alza la posta per lo show degli show della WWE ...