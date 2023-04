WWE: Succede di tutto tra Seth Rollins e Logan Paul, a spuntarla è l’architetto del ring (Di domenica 2 aprile 2023) La faida tra Seth Rollins e Logan Paul è stata una delle piú importanti di Raw durante tutta la Road to WrestleMania, e in molti si aspettavano che questo match potesse essere un vero e proprio show stealer. Le aspettative sono state confermate, e al termine di un match combattutissimo Rollins è riuscito a sconfiggere la social media megastar con uno stomp. Non basta l’interferenza di KSI. Logan Paul si è presentato sul ring con una nuova theme Song e accompagnato da una mascotte a forma di lattina di prime, l’energy drink di cui Paul è co fondatore. Rollins invece è stato accompagnato da un direttore d’orchestra e si è presentato con un altro dei suoi look stravaganti. L’inizio del match è stato difficile ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 aprile 2023) La faida traè stata una delle piú importanti di Raw durante tutta la Road to WrestleMania, e in molti si aspettavano che questo match potesse essere un vero e proprio show stealer. Le aspettative sono state confermate, e al termine di un match combattutissimoè riuscito a sconfiggere la social media megastar con uno stomp. Non basta l’interferenza di KSI.si è presentato sulcon una nuova theme Song e accompagnato da una mascotte a forma di lattina di prime, l’energy drink di cuiè co fondatore.invece è stato accompagnato da un direttore d’orchestra e si è presentato con un altro dei suoi look stravaganti. L’inizio del match è stato difficile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misterj1995 : @WWE @WWERollins @LoganPaul Seth freaking Rollins non può perdere, anche se ho davvero paura che succede. Sono pro… - D_Minuti : Per la prima volta da quando c'è il format in due giornate, la seconda ha la possibilità di essere la serata miglio… -