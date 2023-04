WWE | Il Wrestlemania Showcase vede trionfare lo spettacolo e gli Street Profits!

(Di domenica 2 aprile 2023) Il secondo match di serata diGoes Hollywood è stato il Fatal Four Way Tag-Team Match. L’incontro, che ha visto fronteggiarsi gliProfits, l’Alpha Academy, i Viking Raiders ed il duo composto da Braun Strowman & Ricochet, è stato un vero e proprio spotfest, con manovre incredibili come il German Suplex di Gable su Strowman, i voli dal paletto a ripetizione e l’incredibile Tower of London a 8 persone! Incontro divertentissimo dunque, con tantissimi capovolgimenti di fronte e con tutti i team vicini alla vittoria. Un incontro senza esclusioni di colpi, spettacolare, un vero e proprio, vinto dagliProfits. Nel caotico finale, i due hanno ribaltato una Shooting Star Press di Ricochet, prima di schienarlo in seguito ad una Frog Splash di Montez ...

Nella magica cornice di Los Angeles, durante laWeek , le superstar non hanno deluso ... I risultati diNXT Stand & Deliver Ladder Match for the NXT Women's Championship: Indi Hartwell ...L'australiana, vincitrice della Royal Rumble 2023, sfiderà Charlotte Flair per il titolo: \''Diventerò campionessa\'' assicura la Superstar, che si ...Roma, 30 mar. Le due serate piu' importanti dellanno in casa. Nelle notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile e' prevista39, detta ancheGoes Hollywood, come successe anche 18 anni fa nelliconica 21esima edizione, che sanci' ...

WWE: Bobby Lashley non molla, sarà a WrestleMania 39 (VIDEO) Spazio Wrestling

WrestleMania 39 si è aperta col botto, l’opener della Night 1 è stato il match valido per il titolo degli Stati Uniti tra il campione Austin Theory e John Cena, assente a WrestleMania dall’edizione ...Il Master of the 619 entra nell'arca della gloria della World Wrestling Entertainment alla vigilia dello Showcase of the Immortals a Los Angeles ...