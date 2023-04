WWE: I potenziali acquirenti della società a Los Angeles per WrestleMania (Di domenica 2 aprile 2023) La WWE si sta preparando da qualche mese per la sua vendita e sembra che WrestleMania sia il momento perfetto per mettersi in mostra. L’azienda si appresta a riempire il SoFi Stadium per due notti consecutive, un’impresa non facile per qualsiasi tipo di sport. PW Insider Elite ha riferito che i potenziali acquirenti della WWE saranno a Los Angeles per WrestleMania 39. Diverse parti sono interessate all’acquisto della società e l’idea è che si stiano svolgendo degli incontri tra la WWE e i potenziali acquirenti che si trovano in California. Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 aprile 2023) La WWE si sta preparando da qualche mese per la sua vendita e sembra chesia il momento perfetto per mettersi in mostra. L’azienda si appresta a riempire il SoFi Stadium per due notti consecutive, un’impresa non facile per qualsiasi tipo di sport. PW Insider Elite ha riferito che iWWE saranno a Losper39. Diverse parti sono interessate all’acquistoe l’idea è che si stiano svolgendo degli incontri tra la WWE e iche si trovano in California.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioWrestling : I potenziali acquirenti della WWE saranno a WrestleMania 39 #WrestleMania #WWE - TSOWrestling : In questi giorni ci saranno dei meeting per l'eventuale vendita! #TSOW // #TSOS // #WWE - gioda89 : RT @donnetralecorde: Sembra che i potenziali acquirenti della WWE siano interessati a riportare Stephanie McMahon nella compagnia per motiv… - donnetralecorde : Sembra che i potenziali acquirenti della WWE siano interessati a riportare Stephanie McMahon nella compagnia per mo… -