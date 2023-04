WWE | Dopo 3 anni ecco la rivincita di Rhea Ripley su Charlotte Flair | è la nuova campionessa di SmackDown!

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 2 aprile 2023)è stata la vincitrice della Royal Rumble 2023 e non ci ha pensato quasi un secondo sull’avversaria da scegliere con la sua decisione che è ricaduta subito sudi SmackDown. La stessache a WrestleMania 36 le aveva strappato il titolo di NXT per poi sconfiggerla anche l’annoa Money In The Bank con il titolo di Raw in palio. Match senza esclusione di colpi Due donne sul ring, arbitro donna e annunciatrice donna, un momento sicuramente da ricordare come segnalato da Michael Cole al tavolo di commento. L’incontro ha avuto un minutaggio importante conche sono rimaste sul ring per oltre 20 minuti, inevitabile anche per le loro caratteristiche fisiche una ...