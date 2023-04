WWE | Dominik tiene testa al padre | ma Rey Mysterio riesce a vincere grazie a Bad Bunny

(Di domenica 2 aprile 2023) La nottata di WrestleMania continua e finalmente è arrivato il momento di uno dei match più attesi della night 1, ovvero la sfida frae figlio fra Rey e. Entrate ad effetto e W La Raza! La sfida richiama quanto accaduto in storyline e già dalle entrate si possono notare i primi riferimenti, infattiviene scortato dai poliziotti dopo un breve video che ci mostra il suo percorso dalla prigione all’arena. Rey non è da meno e accompagnato da Snoop Dogg entra a bordo della celebre Low Rider sulle note di W La Raza, chiaro tributo ad Eddie Guerrero, prima di fare il suo ingresso sul ring con la sua theme abituale. The baddest on the block has arrived at #WrestleMania.@Dom35 arrives on the Grandest Stage of Them All. pic.twitter.com/aPRUJeaI4B— WWE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EMERSONCALDERON : Se avecina combate...? Dominik Mysterio contra Bad Bunny. - TSOWrestling : Il video dell'ingresso di Dominik Mysterio a #WrestleMania! #TSOW // #TSOS // #WWE - AntonioIannot18 : RT @WWEItalia: Stanotte, @DomMysterio35 si confronterà con la famiglia Mysterio dopo che il padre si è rifiutato ancora una volta di affron… - AntonioIannot18 : RT @WWEItalia: .@reymysterio ne ha avuto abbastanza e ha accettato di affrontare @DomMysterio35 a #WrestleMania! ?? Qui la preview ?? https:/… - Zona_Wrestling : VIDEO: Dominik e Rhea Riple abbandonano la WWE Hall of Fame durante il discorso di Rey Mysterio… -

È stata la grande notte di Rey Mysterio, la cerimonia dellaHall of Fame 2023 nella Crypto.com Arena di Los Angeles. In attesa di vederlo in azione nella sfida Father vs Son contro(che all'inizio dell'evento ha abbandonato l'arena insieme a Rhea ...... avra' la grande occasione di diventare per la prima volta UndisputedUniversal Champion. Il ... Rey Mysterio, che sara' inserito anche nella Hall of Fame 2023, sfidera' suo figlio, che ormai ...L'introduzione nell'arca della gloria potrebbe alimentare la rivalità tra Rey e il figlio. Rey Mysterio nellaHall of Fame Non è ancora stato confermato dalla, ma sempre più ...

WWE: Triple H ha grandi piani a lungo termine per Dominik Mysterio Zona Wrestling

The biggest wrestling card of the year starts today as WWE’s WrestleMania “goes Hollywood.” Here's how to watch it.The time has finally come! WWE Wrestlemania 39 is kicking off Night 1, complete with seven scheduled matches, the return of the legendary John Cena, and the showdown between WWE Smackdown Women's ...