WTA Charleston 2023 | il tabellone Pegula e Jabeur guidano il seeding | Svitolina per tornare a ruggire

(Di domenica 2 aprile 2023) Nella notte è stato compilato ildel WTA 500 di, torneo che ha una sua particolarità già solo in virtù della superficie. Si gioca, infatti, su quello che negli States chiamano har-tru, una specie di terra verde che, però, alla conformazione visiva risulta più grigiastra. Com’è come non è, non si tratta comunque di un surrogato della terra rossa, dal momento che, pur essendo tecnicamente lenta, è più veloce del mattone tritato. Numero 1 delè l’americana Jessicain quello che è una 56 giocatrici: per lei possibile terzo turno con Sofia Kenin, e questo farebbe senz’altro vendere diversi biglietti in più all’organizzazione. Nel suo spot di quarti ci sono diversi pericoli (Badosa, Fernandez, Kudermetova), ma soprattutto in quello di semifinale c’è la svizzera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Pegula e Jabeur guidano il seeding - sportface2016 : #WTACharleston | Il tabellone principale: #Pegula cerca il trionfo in patria, #Bencic difende il titolo - TheloniousPicks : Pick 2 (Abril) - WTA Charleston ?? Mladenovic - Di Lorenzo ?? Di Lorenzo - Cuota 2.20 ? 6-3 / 4-6 / 3-6 Profit: +1.20 u. - gianmilan76 : RT @livetennisit: WTA 250 Bogotà e WTA 500 Charleston: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurre… - livetennisit : WTA 250 Bogotà e WTA 500 Charleston: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due a… -

TABELLONE5002023 PRIMO TURNO (1) Pegula bye Bondar vs Blinkova Sasnovich vs Kenin Galfi vs (15) Begu (12) Badosa vs Sherif Fernandez vs Rodina Parks vs Shnaider (5) Kudermetova bye (...MONTEPREMI5002023 PRIMO TURNO - 7.633 (1 punto) SECONDO TURNO - 10.564 (55 punti) QUARTI DI FINALE - 19.359 (100 punti) SEMIFINALE - 39.796 (185 punti) FINALISTA - 68.125 (305 punti) ...PROGRAMMA E COPERTURA2502023 SUPERTENNIS Lunedì 3 aprile - LIVE alle ore 16.00, 17.00 e 19.15 (primo turno) Martedì 4 aprile - REPLICA alle ore 09.00 e LIVE alle ore 01.00, 03.00, ...

WTA Charleston 2023: il tabellone. Pegula e Jabeur guidano il seeding, Svitolina per tornare a ruggire OA Sport

Nella notte è stato compilato il tabellone del WTA 500 di Charleston, torneo che ha una sua particolarità già solo in virtù della superficie. Si gioca, infatti, su quello che negli States chiamano har ...Home; Tennis News; WTA Tennis; Aryna Sabalenka has delayed the start of her clay season as she has withdrawn from next week's Charleston tournament. Sabalenka, ranked at No 2 in t ...