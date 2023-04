WTA Bogota 2023 | qualificazioni | Nuria Brancaccio conquista un posto nel main draw

(Di domenica 2 aprile 2023) Una grandissimaunneldel WTA 250 di, grazie ad uno splendido successo ottenuto contro Fernanda Contreras Gomez: la tennista messicana, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, si è dovuta inchinare con il punteggio di 6-2 6-7 6-2 sopo una battaglia durata 2 ore e 6 minuti. Numero 207 del mondo, la tennista azzurra sta sfruttando al massimo l’occasione offertale dall’entry list per guadagnare punti preziosi.ha giocato in maniera pressoché perfetta, soprattutto considerando quanto difficile sia competere a 2600 metri di altitudine, e ha vinto nettamente primo e terzo set di questa partita che poteva anche chiudersi in due parziali: l’italiana, infatti, era in vantaggio per 6-2 4-2 e ...

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Mertens vs Bjorklund Zidansek vs Jani (Q) vs. Stearns Avanesyan vs (5) Errani (4) Rakhimova vs Serban Bouchard vs In - Albon Arango vs (Q) Bolsova vs (7) ...Per ritrovare il rosso della terra battuta sarà necessario cambiare latitudine ma soprattutto altitudine e raggiungere il Sudamerica per il250 di Bogotà. Il torneo colombiano è legato al tennis ...Una vittoria ed una sconfitta per l'italtennis nelle qualificazioni del250 di Bogotà . Sulla terra rossa della capitale colombiana Nuria Brancaccio come da pronostico supera facilmenta sedicenne di casa Arias Valentina Mediorreal con il punteggio di 6 - 0 6 - 2 in ...

El torneo WTA 250 se realiza en el Country Club de la capital colombiana. Este lunes, después de la ronda clasificatoria, empiezan los octavos.La edición número 30 de la Copa Colsanitas, presentada po ...