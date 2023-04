WTA 125 San Luis Potosi 2023: finale tutta italiana tra Cocciaretto ed Errani (Di domenica 2 aprile 2023) Oltre alla finale di Jannik Sinner a Miami, l’Italia può festeggiarne un’altra anche nel WTA 125 di San Luis Potosi. Sulla terra rossa messicana sarà un ultimo atto tutto a tinte azzurre, visto che a contendersi il titolo saranno Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Per Cocciaretto si tratta della quinta finale della carriera, la seconda della stagione dopo quella ad Hobart persa contro l’americana Lauren Davis. Il Messico porta decisamente bene alla marchigiana, visto che ha vinto il suo unico titolo nel WTA 125 di Tampico contro la polacca Magda Linette nell’ottobre dello scorso anno. Errani torna a giocare una finale nel circuito WTA dopo quella nel luglio 2022 a Contrexéville, quando la nativa di Bologna vinse il suo undicesimo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Oltre alladi Jannik Sinner a Miami, l’Italia può festeggiarne un’altra anche nel WTA 125 di San. Sulla terra rossa messicana sarà un ultimo atto tutto a tinte azzurre, visto che a contendersi il titolo saranno Elisabettae Sara. Persi tratta della quintadella carriera, la seconda della stagione dopo quella ad Hobart persa contro l’americana Lauren Davis. Il Messico porta decisamente bene alla marchigiana, visto che ha vinto il suo unico titolo nel WTA 125 di Tampico contro la polacca Magda Linette nell’ottobre dello scorso anno.torna a giocare unanel circuito WTA dopo quella nel luglio 2022 a Contrexéville, quando la nativa di Bologna vinse il suo undicesimo ...

