Wilma Goich contro Dana Saber | una delle discussioni meno Vip del GF

Nella casa del Gf Vip una delle concorrenti che ha fatto parlare di più è stata, con alcuni comportamenti spesso sopra le righe e criticati sui social. La cantante ha rilasciato un'intervista al settimanale ' Vero ' dove ha sparato a zero su Nikita , ma anche ad ...Tra gli ex c'è anche, che sicuramente non ha dedicato parole al miele alla finalista del Grande Fratello Vip 7 .contro Nikita e Antonella La cantante ed ex Vippona ha ...Nella casa del GF Vipha dimostrato di non avere peli sulla lingua e questo non è cambiato adesso che è fuori. La cantante in un'intervista rilasciata al settimanale Vero si è scagliata contro Nikita Pelizon ...

Wilma Goich attacca una gieffina: "Finta, costruita, cattiva" Biccy

Wilma Goich continua a criticare alcuni volti di spicco del GFVIP 7. Dopo Antonella Fiordelisi la donna ha parlato anche di Nikita, definendola costruita.Wilma Goich attacca Nikita Pelizon in un’intervista. Ecco cosa pensa della vippona in finale: “finta, cattiva e costruita” Tra Wilma Goich e Nikita Pelizon non c’è mai stato un buon feeling, anzi. La ...