Wijnaldum e Dybala, è la vera Roma! El Shaarawy chiude il 3-0 alla Samp, Mou aggancia l’Inter (Di domenica 2 aprile 2023) Wijnaldum e Dybala, ecco la Roma che era nata in estate: sono le due stelle di Mourinho insieme ad El Shaarawy a griffare la gara contro la... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023), ecco la Roma che era nata in estate: sono le due stelle di Mourinho insieme ad Ela griffare la gara contro la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Roma, tutto nella ripresa: tre gol alla Samp rimasta in dieci #RomaSamp - Ftbnews24 : #Pagelle Roma-Sampdoria 3-0, succede tutto nel secondo tempo: Mourinho torna a vincere #Roma, Sampdoria, Serie A, A… - serieB123 : Roma-Sampdoria risultato 3-0: gol di Wijnaldum, Dybala su rigore ed El Shaarawy - Gazzetta_it : Roma, tutto nella ripresa: tre gol alla Samp rimasta in dieci #RomaSamp - radio_romanista : ?? La #Roma torna a vincere in campionato! #Wijnaldum, #Dybala ed #ElShaarawy segnano, i giallorossi vincono 3-0 con… -