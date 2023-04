(Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Durante gli ultimi giorni gliAndroid hanno segnalato una situazione al limite per quanto riguarda. Più in particolare la versione beta della celebre applicazioni di messaggistica avrebbe comportato una novità davvero preoccupante. Una notifica infatti avrebbe informato gliche la versione dialla quale si stavano riferendo risultasse obsoleta. Questo comporta dunque il passaggio alla versione stabile maniera obbligatoria per non averetiche nell’utilizzo di. Andando ad aprire infatti l’applicazione glisi sono ritrovati davanti una situazione non migliorata visto che hanno ricevuto in più situazioni il messaggio che ha impedito di andare poi diretti verso le solite chat. Questo è quanto recitato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : WhatsApp, GRANDISSIMO problema per gli utenti ma anche un nuovo aggiornamento - -

Risalirebbe a circa le 2 della notte tra mercoledì e giovedì l'ultimo accesso sudel ... 'Era andato in pensione circa un mese fa, dopo aver fatto unlavoro nella nostra azienda, ...'Era andato in pensione circa un mese fa, dopo aver fatto unlavoro nella nostra ...del medico Risalirebbe a circa le 2 della notte tra mercoledì e giovedì l'ultimo accesso sudel ...E' fermo alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì l'ultimo accesso sudel telefono della ... "Era andato in pensione circa un mese fa, dopo aver fatto unlavoro nella nostra ...

WhatsApp, grande novità riguardo i gruppi: ecco cosa sta succedendo Centro Meteo italiano

"Un molo davanti all’ex pista dei go-kart (foto) per mettere in mare i grandi yacht evitando che attraversino viale Adriatico". E’ la proposta avanzata dal presidente di Alberghi Consorziati Luciano C ...Le ricadute sulla provincia in termini infrastrutturali, economici, l’aumento della capacità attrattiva della valle. Ha elencato una serie di fattori positivi per i residenti il ministro allo Sport An ...