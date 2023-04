Vorrei ma non posso, ergo propagando. Il piano di Zelensky sulla Crimea ora non è fattibile (Di domenica 2 aprile 2023) Il progetto di riconquista in 12 punti si rivela più un manifesto politico che militare, a partire dall'agognato abbattimento del ponte di Kerch. Il generale Rossi: "Mai come in questo conflitto si può parlare di guerra d’informazione, da ambo le parti" Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 aprile 2023) Il progetto di riconquista in 12 punti si rivela più un manifesto politico che militare, a partire dall'agognato abbattimento del ponte di Kerch. Il generale Rossi: "Mai come in questo conflitto si può parlare di guerra d’informazione, da ambo le parti"

