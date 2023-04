Volley, Milano trascina Perugia alla bella! Trento in semifinale scudetto, Modena-Piacenza a gara-5 (Di domenica 2 aprile 2023) Milano ha trascinato Perugia alla bella di spareggio nei quarti di finale dei playoff scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La compagine meneghina, ottava in classifica al termine della regular season, ha battuto la capolista in gara-4 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e ha pareggiato la serie sul 2-2. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno imbrigliato i Campioni del Mondo, che fino a un paio di settimane fa non aveva mai perso in campionato. Tutto si deciderà settimana prossima nella decisiva gara-5 che si giocherà al PalaBarton, dove la corazzata umbra proverà a salvaguardare il fattore campo evitando quella che sarebbe una clamorosa eliminazione. Milano si è imposta per 3-2 (25-15; ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)hatobella di spareggio nei quarti di finale dei playoffdi SuperLega, il massimo campionato italiano dimaschile. La compagine meneghina, ottava in classifica al termine della regular season, ha battuto la capolista in-4 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e ha pareggiato la serie sul 2-2. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno imbrigliato i Campioni del Mondo, che fino a un paio di settimane fa non aveva mai perso in campionato. Tutto si deciderà settimana prossima nella decisiva-5 che si giocherà al PalaBarton, dove la corazzata umbra proverà a salvaguardare il fattore campo evitando quella che sarebbe una clamorosa eliminazione.si è imposta per 3-2 (25-15; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Volley, Superlega: Trento prima semifinalista, Milano porta Perugia a gara 5 - OA_Sport : Volley, Milano trascina Perugia alla bella! Trento in semifinale scudetto, Modena-Piacenza a gara-5 - - Gazzetta_it : Playoff #Superlega, tutto sui quarti di finale #Volley - sportface2016 : #Volley Playoff Superlega 2022/2023: Milano in rimonta su Perugia, Piacenza non sbaglia contro Modena - Steflower : Roma - Sampdoria #calcio Milano - Venezia #Basket Piacenza - Modena Milano - Perugia #volley Sinner - Medvedev… -