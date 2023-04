Volley femminile | Serie A1 | Scandicci surclassa Bergamo | Belien e Zhu Ting sugli scudi

(Di domenica 2 aprile 2023)ha sconfittocon un secco 3-0 (25-15; 25-14; 25-15) nel posticipo della 25ma giornata dellaA1 di. La compagine toscana, attesa dalla doppio Finale di CEV Cup, si è imposta agevolmente di fronte al proprio pubblico e ha messo una seria ipoteca sulla conquista del secondo posto in regular season, visto che vanta tre punti di vantaggio su Milano quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare (le ragazze di Massimo Barbolini incroceranno Firenze, le meneghine sfideranno Busto Arsizio).incappa invece nella terza sconfitta consecutiva e scivola all’ottavo posto, anche se sarà certa di disputare i playoff. La centrale Yvonha messo il turbo mettendo a segno 10 muri per 15 punti complessivi. Show ...

Si completa la penultima giornata di A - 1che sabato chiude la regular season, anche se le 8 dei playoff sono già stabilite. Chieri - Perugia 3 - 0 (25 - 19, 25 - 20, 25 - 20) Nell'ultima partita casalinga la Reale Mutua Fenera ......00 Torino - Urania 91 - 94 Visualizza Serie A2- SERIE A116:00 Firenze - Conegliano 0 - 3 16:00 Novara - Monza 1 - 3 Visualizza Serie A1- SUPERLEGA 14:30 Prisma ...Sono diventate venti le vittorie consecutive dell' Ondanel girone B del campionatodi Serie C. In serata, infatti, le neroniane si sono sbarazzate, con un altro 3 a 0, della Seven Roma confermando il primato del raggruppamento a quota 59 ...

L'Itas Trentino batte 3-0 la Vero Volley e passa il turno. Milano supera la Sir Safety e si porta sul 2-2, stesso esito per Piacenza. Nell'A1 femminile, ...