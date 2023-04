Volley Bergamo 1991 ko anche a Scandicci | netto 3-0

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 aprile 2023) Nella serata in cui ilfesteggia la matematica certezza di partecipare ai prossimi Play Off Scudetto, non riesce l’impresa di superare la seconda della classe:fa sua la sfida in tre set e costringealla decima sconfitta esterna della stagione. Coach Micoli deve fare i conti in infermeria per scegliere il sestetto titolare: la settimana di allenamenti aveva fatto registrare alcune defezioni, dovute ad attacchi febbrili, e allora in campo scendono Gennari e Lorrayna, Butigan e Stufi, May e Cagnin con il libero Cecchetto. Cicola resta a, Lanier in panchina.risponde con Belien, Zhu, Pietrini, Mingardi, Yao, Washington e il libero Merlo. E parte subito premendo sull’acceleratore a caccia di punti per difendere il ...