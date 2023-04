Volkswagen - Schäfer | per ora non c' è una Golf 9 | terremo il nome ma per un' elettrica

Leggi su quattroruote

(Di domenica 2 aprile 2023) Oggi è8, ma un domani che cosa accadrà? Circa il futuro dell'attuale media di Wolfsburg, in vendita dal 2019, si parla da tempo. Laera già destinata a "morire", per fare spazio alla ID.3, ma poi il "delitto perfetto" non è stato perpetrato: anche se, riguardo alla sua possibile declinazione in una prossima generazione ancora a combustione, si erano già addensate nubi piuttosto minacciose. Ora, ad aggiungere qualche punto fermo sulla questione del destino di un modello così importante (a listino dal 1974), pensa il ceo Thomas, che si è espresso così con il magazine tedesco Automobilwoche: "Se il mondo si svilupperà in modo completamente diverso da quello previsto entro il 2026 o il 2027, allora potremo anche lanciare un veicolo completamente nuovo. Ma non mi aspetto che ciò accada. Finora, ...