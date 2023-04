Vladlen Tatarsky, il blogger militare ultra-nazionalista vicinissimo al capo di Wagner e quelle critiche al Cremlino (Di domenica 2 aprile 2023) Attivo su Telegram, una lunga esperienza di combattimento in Donbas, coordinava una galassia di canali «Z» Leggi su lastampa (Di domenica 2 aprile 2023) Attivo su Telegram, una lunga esperienza di combattimento in Donbas, coordinava una galassia di canali «Z»

