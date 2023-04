Vladlen Tatarsky | chi era il blogger ucciso a San Pietroburgo

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilfilo - Putinda una bomba in un locale di San, all'anagrafe Maksim Fomin, è morto per l'esplosione di un ordigno contenuto in una statuetta che gli è ...

Il noto blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky, all'anagrafe Maksim Fomin, è stato ucciso da un ordigno esploso nel bar-caffé "Street bar no. 1", in argine Universitetskaïa 25, a San Pietroburgo. Secondo quanto riportato, si tratta del noto blogger nazionalista russo, corrispondente di guerra in Ucraina da dove aveva fatto sentire la sua voce.

(Adnkronos) - Il blogger filo-Putin ucciso da una bomba in un locale di San Pietroburgo. Vladlen Tatarsky, all'anagrafe Maksim Fomin, è morto per l'esplosione di un ordigno contenuto in una statuetta. Un'esplosione in pieno centro squarcia il pomeriggio di San Pietroburgo. Oltre 200 grammi di Tnt, nascosti dentro a una statuetta, sono stati fatali per Vladlen Tatarsky, noto blogger militare nazionalista.