Vladlen Tatarsky | chi era il blogger ucciso a San Pietroburgo

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilfilo-Putinda una bomba in un locale di San, all’anagrafe Maksim Fomin, è morto per l’esplosione di un ordigno contenuto in una statuetta che gli è stata consegnata nel locale in cui era ospite d’onore in un evento. Fomin, seguito su Telegram da oltre 560mila persone dal 2019, era noto per le sue posizioni filo-Putin e per l’appoggio totale all’invasione dell’Ucraina ‘condito’ da alcune posizioni critiche per i risultati poco brillanti ottenuti sul campo.non aveva risparmiato stroncature per le strategie scelte dai vertici militari e aveva stigmatizzato i risultati deludenti. A maggio dello scorso anno, contattato dalla Cnn, aveva specificato che le critiche non riguardavano “l’operazione militare nel suo complesso” ma solo ...

Ieri in pieno centro a San Pietroburgo un'esplosione ha causato la morte di, noto blogger militare nazionalista e corrispondente di guerra russo. Oltre 200 grammi di Tnt erano nascosti dentro a una statuetta che una ragazza aveva portato al blogger, ...Darya Trepova, 26 anni, è stata arrestata a seguito dell' esplosione in cui è morto il blogger militare russoa seguito di un'esplosione in un café sulla Universitetskaya Embankment a San Pietroburgo. Nell'esplosione sono rimaste ferite circa 30 persone, di cui 10 in condizioni critiche, ...L'esplosivo dell' attentato al caffè di San Pietroburgo era contenuto in una statuetta.era un inviato ultranazionalista molto seguito e considerato vicino al capo della Wagner. Per Kiev "è terrorismo interno". Il segretario di stato Usa, Antony Blinken , chiede il ...

Esplosione a San Pietroburgo: muore il blogger Tatarsky, 30 feriti. Utilizzata una "statuetta bomba" RaiNews

Arrestata la 26enne Darya Trepova accusata di aver preso parto all’attentato che ha ucciso il blogger nazionalista Vladlen Tatarsky morto domenica pomeriggio a San Pietroburgo: “Ho portato io la ...Dietro di me c'è l'edificio dell'amministrazione comunale (di Artemovsk). Questa è la bandiera russa in memoria di Vladlen Tatarsky, morto in un'esplosione a San Pietroburgo. Abbiamo preso Bakhmut», ...