Vladlen Tatarsky | chi era il blogger ucciso a San Pietroburgo

(Adnkronos) – Il blogger filo-Putin ucciso da una bomba in un locale di San Pietroburgo. Vladlen Tatarsky, all'anagrafe Maksim Fomin, è morto per l'esplosione di un ordigno contenuto in una statuetta che gli è stata consegnata nel locale in cui era ospite d'onore in un evento. Fomin, seguito su Telegram da oltre 560mila persone dal 2019, era noto per le sue posizioni filo-Putin e per l'appoggio totale all'invasione dell'Ucraina 'condito' da alcune posizioni critiche per i risultati poco brillanti ottenuti sul campo. Tatarsky non aveva risparmiato stroncature per le strategie scelte dai vertici militari e aveva stigmatizzato i risultati deludenti. A maggio dello scorso anno, contattato dalla Cnn, aveva specificato che le critiche non riguardavano "l'operazione militare nel suo complesso".

