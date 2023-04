Vladlen Tatarsky, chi era il blogger filo-Putin ucciso. L’omaggio del governo di Mosca. Kiev: “In Russia i ragni si mangiano a vicenda” (Di domenica 2 aprile 2023) Il noto blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky, all’anagrafe Maksim Fomin, è stato ucciso da un ordigno esploso nel bar-caffé “Street bar no. 1”, in argine Universitetskaïa 25, a San Pietroburgo (video). Secondo quanto riferito dai media locali, una ragazza gli ha regalato una statuetta che nascondeva duecento grammi di tritolo. La facciata dell’edificio è stata danneggiata. Tatarsky era noto per le sue posizioni filo-Putin e per l’appoggio totale all’invasione dell’Ucraina: era stato invitato al Cremlino per la cerimonia di annessione delle quattro regioni ucraine del Donbass (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia) lo scorso settembre. In una circostanza, aveva pubblicato un video in cui affermava: “Uccideremo e deprederemo tutti quelli che dobbiamo”. Con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Il notonazionalista russo, all’anagrafe Maksim Fomin, è statoda un ordigno esploso nel bar-caffé “Street bar no. 1”, in argine Universitetskaïa 25, a San Pietroburgo (video). Secondo quanto riferito dai media locali, una ragazza gli ha regalato una statuetta che nascondeva duecento grammi di tritolo. La facciata dell’edificio è stata danneggiata.era noto per le sue posizionie per l’appoggio totale all’invasione dell’Ucraina: era stato invitato al Cremlino per la cerimonia di annessione delle quattro regioni ucraine del Donbass (Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia) lo scorso settembre. In una circostanza, aveva pubblicato un video in cui affermava: “Uccideremo e deprederemo tutti quelli che dobbiamo”. Con una ...

