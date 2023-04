Vino | Uiv-Vinitaly | Vigneto Italia asset da 56 mld**

(Di domenica 2 aprile 2023) Verona, 2 apr. (Adnkronos) - Ilvale 56,5 miliardi di euro, per un corrispettivo a ettaro di 84 mila euro, quattro volte più della media delle superfici agricole. Lo rileva l'analisi dell'Osservatorio Uiv-, in occasione della 55esima edizione di(da oggi fino al 5 aprile) con una ricognizione sui valori dei 674 mila ettari delnazionale che da Nord a Sud della Penisola generano un'economia da oltre 30 miliardi di euro l'anno e rappresentano al contempo uno degli investimenti più redditizi in assoluto sul piano fondiario. Con il mercato che risponde con un boom di transazioni, dettate in particolare da fondi e family office interessate soprattutto alle regioni a maggior vocazione enologica e di conseguenza a maggior tasso valoriale, come Alto Adige, Trentino, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Evarist37285842 : RT @pressVRfiere: In programma oggi a #Roma, al Centro congressi Fontana di Trevi, auditorium Loyola, la conferenza stampa del 55esimo #Vin… - logimar_sped : L’Italia del vino ?? sfiora il traguardo degli 8 miliardi di euro chiudendo l’#export 2022 con un nuovo record comme… - Agricolae1 : #Vino, #Uiv: a @VinitalyTasting trend di mercato e focus Usa nel question time con Tobiassen (importatori Usa) - winetaste01 : UIV E VERONA FIERE RESTITUISCONO 2 MILIONI DI EURO ALLA UE - IlVinicolo : #Vino al primo posto nell’#export delle #4A: surplus di € 7,4 miliardi. Sul CV 11 i dati di un'analisi Osservatorio… -

Secondo l'analisi dell'Osservatorio- Vinitaly e Prometeia ilitaliano rappresenta il campione dell'export made in Italy, delle 4A (Abbigliamento, Alimentare, Arredamento, Automazione), con ..., strategico per il made in Italy e che, in base a una analisi presentata in questi giorni dall'Osservatorio- Vinitaly e Prometeia, alimenta una filiera che nel nostro Paese vale 31,3 ...Secondo l'analisi dell'Osservatorio- Vinitaly e Prometeia, ilitaliano rappresenta il campione dell'export made in Italy, delle 4A (Abbigliamento, Alimentare, Arredamento, Automazione), con ...

**Vino: Uiv-Vinitaly, Vigneto Italia asset da 56 mld** Il Tirreno

Edizione a tutto business con 4mila aziende espositrici da più di 30 nazioni per un'industria vitivinicola che in Italia vale 31,3 miliardi di euro, impegna 530mila aziende e circa 870mila addetti. Lu ...Ancora un record. L’Italia del vino sfiora il traguardo degli 8 miliardi di euro chiudendo l’export 2022 con un nuovo primato commerciale: 7,9 miliardi (+9,8%) a fronte di volumi piatti (22 milioni di ...