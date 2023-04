Vinitaly | Petracca | Grande entusiasmo per l’Irpinia | a breve legge su enoturismo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 aprile 2023) “Si respira aria di rinascita etra gli stand delin occasione di, la più importante fiera europea dedicata al comparto vitivinicolo che si è aperta questa mattina a Verona. Dopo gli anni del Covid, delle restrizioni legate alla pandemia, questa del 2023 è un’edizione che registra un ritorno alla normalità, un evidente slancio verso l’esterno, l’orgoglio per produzioni sempre più interessanti. A rappresentarle, poi, una giovane classe imprenditoriale che riscopre il valore dell’unità, che ha compreso come le divisioni non aiutino. C’è finalmente la consapevolezza del rilievo e del peso che la nostra vitivinicoltura riveste sull’intero sistema regionale per la qualità dei vini che esprimiamo, vini che meritano sempre più ribalte internazionali”. Lo dichiara il consigliere ...