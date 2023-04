Vinitaly, Lollobrigida: Nelle campagne c’è bisogno di manodopera, altro che reddito di cittadinanza (Di domenica 2 aprile 2023) “Nelle campagne c’è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando al Vinitaly di Verona sul tema flussi, per le quote di stagionali richiesti per le campagne di raccolta. ” Sui flussi – ha aggiunto – c’è la volontà di organizzarli seriamente, contrastando l’immigrazione illegale, e facendo formazione nei Paesi di provenienza dei migranti,” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) “c’èdie i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui coldi”. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura, Francesco, parlando aldi Verona sul tema flussi, per le quote di stagionali richiesti per ledi raccolta. ” Sui flussi – ha aggiunto – c’è la volontà di organizzarli seriamente, contrastando l’immigrazione illegale, e facendo formazione nei Paesi di provenienza dei migranti,” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

