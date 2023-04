Vinitaly, filiera da 1,5 milioni di posti di lavoro. Lollobrigida: “Meglio nei campi che sul divano col rdc” (Di domenica 2 aprile 2023) Dal Vigneto Italia nascono opportunità di lavoro per 1,5 milioni di persone impegnate direttamente in campi, cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche nelle attività collegate: è quanto emerge al Vinitaly, da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione dell’appuntamento di Verona. Al convegno su “Vino e Salute” sono intervenuti il Presidente Nazionale Ettore Prandini, il Segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il Consigliere Delegato di filiera Italia Luigi Scordamaglia e tre ministri del governo Meloni: il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del ministro della Salute Orazio Schillaci. Domani, alle 11, è previsto l’intervento del presidente del Consiglio, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 aprile 2023) Dal Vigneto Italia nascono opportunità diper 1,5di persone impegnate direttamente in, cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche nelle attività collegate: è quanto emerge al, da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione dell’appuntamento di Verona. Al convegno su “Vino e Salute” sono intervenuti il Presidente Nazionale Ettore Prandini, il Segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il Consigliere Delegato diItalia Luigi Scordamaglia e tre ministri del governo Meloni: il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francescoe del ministro della Salute Orazio Schillaci. Domani, alle 11, è previsto l’intervento del presidente del Consiglio, ...

