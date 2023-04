Vinitaly, Coldiretti: Record storico per il vino italiano, nel 2022 fatturato di 14 miliardi (Di domenica 2 aprile 2023) E’ Record storico per il vino italiano che ha raggiunto un fatturato di quasi 14 miliardi nel 2022, come risultato del balzo dell’export e del calo degli acquisti domestici compensati pero’ dai consumi fuori casa con la riapertura della ristorazione. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione del Vinitaly che apre con il presidente Ettore Prandini all’inaugurazione di fronte l’ingresso principale Cangrande di Casa Coldiretti con in mostra per la prima volta la storia millenaria del vino, dall’Arca di Noè alla stazione spaziale, che scelte e politiche insensate cercano di cancellare. A trainare il fatturato del vino è soprattutto l’aumento a doppia ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) E’per ilche ha raggiunto undi quasi 14nel, come risultato del balzo dell’export e del calo degli acquisti domestici compensati pero’ dai consumi fuori casa con la riapertura della ristorazione. E’ quanto emerge dall’analisi dellain occasione delche apre con il presidente Ettore Prandini all’inaugurazione di fronte l’ingresso principale Cangrande di Casacon in mostra per la prima volta la storia millenaria del, dall’Arca di Noè alla stazione spaziale, che scelte e politiche insensate cercano di cancellare. A trainare ildelè soprattutto l’aumento a doppia ...

