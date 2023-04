Vinitaly, Bacco di Caravaggio e Bacco di Reni in mostra per celebrare il vino (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Bacco di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, e il Bacco fanciullo attribuito a Guido Reni, due capolavori dell’arte, entrambi conservati alla Gallerie degli Uffizi di Firenze, appaiono esposti in questi giorni, per la prima volta uno accanto all’altro, a Vinitaly a Veronafiere. Una mostra che rende omaggio al Dio del vino, in un contesto assolutamente inedito, la più grande del settore giunta quest’anno alla 55esima edizione. L’iniziativa, annunciata nei giorni scorsi, è dei ministri dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e della Cultura Gennaro Sangiuliano che hanno fortemente voluto le splendide tele per mostrare al pubblico professionale dei buyer, provenienti da tutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Ildi Michelangelo Merisi, detto il, e ilfanciullo attribuito a Guido, due capolavori dell’arte, entrambi conservati alla Gallerie degli Uffizi di Firenze, appaiono esposti in questi giorni, per la prima volta uno accanto all’altro, aa Veronafiere. Unache rende omaggio al Dio del, in un contesto assolutamente inedito, la più grande del settore giunta quest’anno alla 55esima edizione. L’iniziativa, annunciata nei giorni scorsi, è dei ministri dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e della Cultura Gennaro Sangiuliano che hanno fortemente voluto le splendide tele perre al pubblico professionale dei buyer, provenienti da tutto ...

