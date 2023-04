SAVONA. 2 APR. L' Albo d'oro del Trofeo Luigi Carpaneda si è arricchito di un nome di assoluto rilievo:, sei volte campione del mondo, si è aggiudicato infatti la importante manifestazione organizzata dal Cnam Alassio in ricordo del grande campione della scherma e della vela. Non si era ...... in cui è ubicata l'Addaura, e figlio del capo dell'omonimo mandamento Francesco), Francesco(reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello),Galatolo (rappresentate della ...... "Per la prima volta il nostro simbolo sarà Unione di Centro - Democrazia Cristiana "... quella di Andrea Colombo, indicato come vicesindaco in pectore : "Sono moltodi essere ...

Vincenzo Onorato trionfa ad Alassio nel Trofeo Carpaneda Liguria Notizie

SAVONA. 2 APR. L’ Albo d’oro del Trofeo Luigi Carpaneda si è arricchito di un nome di assoluto rilievo: Vincenzo Onorato, sei volte campione del mondo, si è aggiudicato infatti la importante manifesta ...ALASSIO- Non si è fatta attendere più di tanto la zampata del campione: vincendo la quarta prova (la prima di oggi) e piazzandosi al secondo posto nella seconda (che è stata vinta da Roberto Tamburell ...