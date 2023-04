Villa | «L’Inter ha sbagliato tantissimo ed è fragile! Ma in corsa»

Leggi su inter-news

Tremain questa domenica nuovamente terribile per i risultati negativi della squadra di Inzaghi. Ma il giornalista Thomas, in un suo intervento su Rai Sport, prova a trovare qualcosa su cui sperare. MOLTO MALE MA ANCORA RADDRIZZABILE – Thomasvaluta cosa lascia il KO con la Fiorentina al: «Nerazzurri alla terza sconfitta consecutiva, la decima in questo campionato difficile.ha sprecato ancora una volta moltissimo, soprattutto con Romelu Lukaku e Henrikh Mkhitaryan, ed è stata ancora fragile in difesa. Ma è ancora inper la Champions League, è ai quarti di finale col Benfica e in semifinale di Coppa Italia».